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Умер основатель крупнейшей в США сети магазинов игрушек
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Умер основатель крупнейшей в США сети магазинов игрушек 

Ведомости 59 минут назад
На 95-м году жизни умер основатель крупнейшей в США сети магазинов игрушек Toys «R» Us Чарльз Лазарус, передают Bloomberg и CNN.
Он скончался в четверг, через неделю после того, как компания объявила о вынужденной приостановке финансовых операции в США.
Он умер в Манхэттене, рассказал Bloomberg близкий друг бизнесмена, экс-председатель правления компании Майкл Гольдштейн.
Лазарус основал компанию в возрасте 25 лет в 1948 г. Первый магазин, в котором продавались только игрушки, — Toys «R» Us — он открыл в 1957 г. К 1966 г. работало уже четыре магазина Toys «R» Us. Продажи составляли приблизительно $12 млн в год, бизнес был сосредоточен в округе Вашингтон. К 1974 г. сеть насчитывала около 40 магазинов. В 1978 г. Toys «R» Us разместила акции на бирже. К 1985 году продажи сети выросли до $2 млрд в год. Лазарус оставался на посту гендиректора до 1994 г.
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