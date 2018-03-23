CNN: умер основатель крупнейшей в США сети магазинов по торговле игрушками

НЬЮ-ЙОРК , 23 марта. / ТАСС /. Предприниматель Чарльз Лазарус, основавший более полувека назад крупнейшую в США сеть магазинов по торговле игрушками Toys 'R' Us, скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на представителей этой компании.

Лазарус открыл свой первый магазин игрушек в 1948 году, а в 1957 году начал создавать общенациональную сеть. Два десятилетия назад он отошел от руководства компанией, которая сейчас близка к тому, чтобы закрыть или продать более чем 700 своих магазинов в США и уволить около 33 тыс. сотрудников.

По данным телекомпании CNN, закрытие магазинов Toys 'R' Us в США станет сильным ударом, в частности, по компании Mattel, производящей игрушки. Последняя реализует до 14% своей продукции именно через Toys 'R' Us.

В сентябре прошлого года Toys 'R' Us обратилась в суд за защитой от кредиторов, которая предусматривает реструктуризацию долга. По оценкам телеканала CNBC, на тот момент задолженность компании достигала $4,9 млрд В последнее время компания допустила просрочку ряда платежей поставщикам и оказалась на грани ликвидации.