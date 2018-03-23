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Чистый убыток Связь-банка по МСФО в 2017 г сократился в 2,7 раза, до 3,3 млрд руб
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Чистый убыток Связь-банка по МСФО в 2017 г сократился в 2,7 раза, до 3,3 млрд руб 

Прайм 41 минуту назад
МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Чистый убыток Связь-банка в 2017 году по МСФО сократился в 2,7 раза по сравнению с 2016 годом и составил 3,329 миллиарда рублей, следует из отчетности входящей в группу ВЭБа кредитной организации.
Процентные доходы банка за отчетный период уменьшились на 25,8% и составили 25,9 миллиарда рублей. Кредиты клиентам снизились на 23,7% и составили 21,6 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы выросли на 24%, до 10,1 миллиарда рублей. Средства Связь-банка в других кредитных организациях уменьшились на 28,8%, до 778 миллионов рублей.
Процентные расходы банка снизились на 41% и составили 15,8 миллиарда рублей. Задолженность перед Банком России и региональными органами власти снизилась на 30,7% и составила почти 3 миллиарда рублей. Непроцентные расходы упали почти на 2,6%, до 7,8 миллиарда рублей.
Активы банка сократились на 7,4% и составили почти 253 миллиарда рублей (годом ранее они составили 273,3 миллиарда). Обязательства кредитной организации упали на 6,9%, до 233,9 миллиарда рублей. В 2016 году они составили 251,3 миллиарда.
В конце июля ВЭБ объявил, что в конце сентября планирует вынести на заседание наблюдательного совета госкорпорации сделку по продаже дочерних банков — "Глобэкса" и Связь-банка. ВЭБ, согласно своей стратегии, планирует продать дочерние Проминвестбанк (Украина), Связь-банк и банк «Глобэкс» в течение 2017-2018 годов. Связь-банк, основанный в 1991 году, в разгар кризиса 2008 года вместе с банком «Глобэкс» был передан на санацию ВЭБу. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на финансовое оздоровление этих «дочек».
По данным РИА Рейтинг, на 1 февраля Связь-банк занимал 33-е место в списке крупнейших российских банков, с активами в 288,8 миллиарда рублей.
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