Ещё
Чистая прибыль Связь-Банка за два месяца составила 362 млн рублей по РСБУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль Связь-Банка за два месяца составила 362 млн рублей по РСБУ 

Банки.ру 58 минут назад
Чистая прибыль Связь-Банка по итогам двух месяцев 2018 года составила 362 млн рублей по РСБУ. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го прибыль выросла на 59%, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Нетто-активы банка на 1 марта оказались на уровне 257,4 млрд рублей. Объем собственных средств (капитала) в период с 1 марта 2017-го по 1 марта 2018-го вырос на 1,3% до 37,6 млрд рублей.
Кредитный портфель физических лиц Связь-Банка составил 86,7 млрд рублей. Объем средств, привлеченных финучреждением от физических лиц и индивидуальных предпринимателей, повысился на 14% до 64,4 млрд рублей.
Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на 1 марта составил 85,7 млрд рублей. Остатки средств юридических лиц — 111,5 млрд рублей, заключили в пресс-службе.
Банки.ру: последние новости
АСВ: выплаты вкладчикам ОФК Банка начнутся не позднее 4 апреля «Россиум» Авдеева может забрать НПФ «Будущее» у Минца за долги, но предпочтет деньги Тинькофф Банк предложил карту автолюбителям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Турции разбился истребитель
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»36
США останутся без Турции114
Застревание подлодки США во льдах оказалось фейком63
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии290
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение