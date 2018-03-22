Чистая прибыль Связь-Банка за два месяца составила 362 млн рублей по РСБУ

Чистая прибыль Связь-Банка по итогам двух месяцев 2018 года составила 362 млн рублей по РСБУ. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го прибыль выросла на 59%, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Нетто-активы банка на 1 марта оказались на уровне 257,4 млрд рублей. Объем собственных средств (капитала) в период с 1 марта 2017-го по 1 марта 2018-го вырос на 1,3% до 37,6 млрд рублей.

Кредитный портфель физических лиц Связь-Банка составил 86,7 млрд рублей. Объем средств, привлеченных финучреждением от физических лиц и индивидуальных предпринимателей, повысился на 14% до 64,4 млрд рублей.

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на 1 марта составил 85,7 млрд рублей. Остатки средств юридических лиц — 111,5 млрд рублей, заключили в пресс-службе.