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«Россия» открыла прямые рейсы из Петербурга в Лондон
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Авиакомпания «Россия» открыла прямые регулярные рейсы из Петербурга в Лондон 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Авиакомпания "Россия" 25 марта начала выполнять прямые регулярные перелеты из Санкт-Петербурга в Лондон, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).
Рейсы осуществляются из аэропорта Пулково в аэропорт Гатвик ежедневно на комфортабельных воздушных судах семейства Airbus A320.
Отмечается, что авиакомпания "Россия" стала вторым регулярным авиаперевозчиком на маршруте Лондон — Санкт-Петербург. Ежедневные рейсы из Пулково в другой аэропорт британский столицы — Хитроу — выполняет авиакомпания British Airways. В 2017 году прямыми перелетами между Петербургом и Лондоном воспользовались 92,3 тысячи человек, что на 7% больше показателя 2016 года.
"Россия" является базовым перевозчиком аэропорта Пулково и крупнейшей авиакомпанией по объему перевозок из Санкт-Петербурга. География полетов авиакомпании "России" из Пулково охватывает 44 регулярных направления. Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот".
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