ОБЗОР: АСВ могло бы приступить к расчетам с кредиторами «Югры» в III квартале 2018 г — ЦБ

Госдума 21 февраля поручила комитету по финансовому рынку запросить в Банке России развернутую информацию о результатах работы временной администрации по управлению банком «Югра», текущем состоянии банка и наличии активов для удовлетворения требования вкладчиков, о количестве физлиц, размер вкладов которых превышает 1,4 миллиона рублей, об общей сумме таких вкладах и перспективах удовлетворения требований по ним.

Арбитражный суд Москвы 19 марта перенес на 24 апреля рассмотрение обоснованности заявления Банка России о признании банка «Югра», входившего до отзыва лицензии в топ-30 в России , банкротом.

ЦБ обращает внимание, что если бы Арбитражный суд Москвы 19 марта принял бы решение о признании банка банкротом, деятельность временной администрации в нем была бы прекращена, а конкурсным управляющим при банкротстве «Югры» назначено АСВ. «Конкурсный управляющий банка сможет приступить к расчетам с кредиторами ориентировочно в третьем квартале 2018 года», — сообщает Банк России.

В соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов ликвидируемой кредитной организации, в первую очередь, подлежат удовлетворению требования кредиторов «Югры» на сумму порядка 189,2 миллиарда рублей, в третью очередь — порядка 9 миллиардов рублей.

После отзыва лицензии на право осуществления банковских операций у «Югры» акционеры банка сообщали ЦБ о наличии у них активов, генерирующих прибыль, за счет которых готовы провести расчеты с кредиторами и вкладчиками банка. Банк России довел до сведения акционеров банка, что юридических препятствий для проведения расчетов с кредиторами и вкладчиками нет. По закону о банкротстве учредители «Югры», а также третьи лица вправе в любое время с даты признания банка банкротом до завершения конкурсного производства предоставить денежные средства, достаточные для исполнения его обязательств.

"Тем не менее, до настоящего момента собственники кредитной организации не воспользовались данной правовой возможностью и не предприняли никаких практических действий, направленных на расчеты с кредиторами банка, и нельзя исключать, что имеющиеся в распоряжении акционеров активы не позволяют провести такие расчеты", — отмечает ЦБ.

НА ПУТИ К БАНКРОТСТВУ

По информации ЦБ РФ, банк «Югра» выдавал кредиты компаниям, объем реального бизнеса которых не соответствовал величине кредитов. Полученные ими средства направлялись на реализацию бизнес-проектов, связанных с Алексеем Хотиным (являлся основным владельцем «Югры» — ред.), а общая величина таких кредитов, выданных банком, по оценке ЦБ, составляет не менее 200 миллиардов рублей. При этом бизнес Хотина также фондировался за счет кредитов, полученных в российских системно значимых кредитных организациях в основном в иностранной валюте. Объем данных кредитов составляет в эквиваленте 234 миллиарда рублей, стоимость их годового обслуживания равна 19,8 миллиарда рублей.

Банк России обращает внимание, что банк «Югра» «фактически использовался собственником для продолжения финансирования своих проектов, а также обслуживания задолженности перед системно значимыми банками, что стало фактором утраты банком устойчивости и привело к потерям вкладчиков и кредиторов». Банк фактически не осуществлял в сколько-нибудь значимых объемах кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственником. «Данные выводы подтверждаются также тем, что после отзыва у банка лицензии обслуживание ссудной задолженности практически всех заемщиков-юрлиц было прекращено», — отмечается в информации ЦБ.

Прекращение обслуживания долга большинством заемщиков «Югры», а также непредставление ими банку актуальной информации, подтверждающей наличие у них достаточных средств для исполнения обязательств перед ним, «стало основной причиной снижения стоимости активов банка и, как следствие, формирования резервов на возможные потери в соответствии с нормативными актами Банка России», считает ЦБ.

КРЕТИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

На 28 февраля 2018 года кредитный портфель юридических лиц представлен ссудами 133 заемщиков с общей величиной задолженности 264 миллиарда рублей. Вся задолженность юридических лиц является просроченной. При этом 131 заемщик с совокупным объемом задолженности 263,7 миллиарда рублей имеет просроченную задолженность по основному долгу и/или процентам длительностью свыше 90 дней (что является признаком банкротства юрлица), один заемщик с задолженностью в 0,3 миллиарда рублей — свыше 30 дней, один заемщик с задолженностью в 0,05 миллиарда рублей — до 30 дней.

С даты отзыва у «Югры» лицензии в погашение/обслуживание ссудной задолженности от юрлиц поступило всего 0,63 миллиарда рублей. В отношении 8 заемщиков, чья совокупная задолженность составляет 47,5 миллиарда рублей, после отзыва у банка лицензии начата процедура ликвидации, по трем заемщикам открыто конкурсное производство (совокупная задолженность — 17,8 миллиарда рублей). Временной администрацией направлено 205 требований к заемщикам и поручителям по досудебному урегулированию задолженности и 75 требований к залогодателям по досудебному порядку по искам об обращении взыскания на предмет залога.

В рамках проводимой временной администрацией работы по взысканию ссудной задолженности в арбитражные суды подано 65 исковых заявлений на общую сумму 98,3 миллиарда рублей. По состоянию на 28 февраля 2018 года в отношении четырех исков на общую сумму 4,7 миллиарда рублей судами принято решение об удовлетворении заявленных требований. В рамках признания недействительными сделок подано 7 исковых заявлений на общую сумму свыше 8,8 миллиарда рублей.

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

До настоящего времени расчеты с кредиторами (за исключением выплат страхового возмещения вкладчикам из средств Фонда обязательного страхования вкладов) и реализация активов банка «Югра» не начаты.

В настоящее время вкладчикам банка выплачено более 99,6% общего объема средств, подлежащих на 10 июля 2017 года страховому возмещению (172,5 миллиарда рублей). При этом требования 83,5% всех вкладчиков, которым полагается выплата страхового возмещения (180,4 тысяч человек) удовлетворены в полном объеме. Количество вкладчиков, сумма обязательств банка перед которыми превышает 1,4 миллиона рублей составляет 34,7 тысяч человек, совокупная величина их вкладов, превышающих сумму страхового возмещения, — 16,1 миллиарда рублей.

По состоянию на дату отзыва лицензии банк имел 7 филиалов и 109 внутренних структурных подразделений. За период деятельности временной администрацией все внутренние структурные подразделения закрыты. На дату отзыва лицензии у «Югры» было 1723 штатных и 35 внештатных сотрудников, а ежемесячный фонд оплаты труда составлял 175 миллионов рублей. В результате проведенных временной администрацией мероприятий по состоянию на 28 февраля 2018 года уволено по сокращению численности/штата и по собственному желанию 1270 работников, фонд оплаты труда сокращен до 33,4 миллиона рублей.