Ещё
Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам во II декаде марта не изменилась — 6,66%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам во II декаде марта не изменилась — 6,66% 

Прайм 41 минуту назад
МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады марта осталась на уровне 6,66%, как и в первой декаде, следует из материалов Банка России.
В первой декаде марта был зафиксирован рекордно низкий показатель за все время расчета ставки, который ведется с 2009 года. До этого самая низкая ставка была зафиксирована во второй и третьей декадах февраля этого года — 6,91%.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России с конца ноября рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. Ранее порог составлял 3,5 процентного пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
Прайм: последние новости
Ритейлер "М.Видео" покупает сеть "Эльдорадо" за 45,5 млрд руб "Нафтогаз": Запасов газа в ПХГ Украины достаточно на случай холодов в апреле Акции Apple снижаются пятый день подряд, но Morgan Stanley видит повод для оптимизма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США останутся без Турции101
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»24
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии283
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах151
Убил троих вместо себя: взрыв в Мурманске15
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение