Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам во II декаде марта не изменилась — 6,66%

МОСКВА , 22 мар /ПРАЙМ/. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ , привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады марта осталась на уровне 6,66%, как и в первой декаде, следует из материалов Банка России

В первой декаде марта был зафиксирован рекордно низкий показатель за все время расчета ставки, который ведется с 2009 года. До этого самая низкая ставка была зафиксирована во второй и третьей декадах февраля этого года — 6,91%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России с конца ноября рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. Ранее порог составлял 3,5 процентного пункта.