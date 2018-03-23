ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в рублях во второй декаде марта не изменилась

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ , привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц в рублях, во второй декаде марта осталась на уровне 6,66% годовых, передает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России . В первой декаде марта этот показатель также составлял 6,66%, опустившись с отметки 6,91% в конце февраля.

С начала года максимальная ставка снизилась на 0,67 процентных пункта с 7,33% в конце декабря 2017 года.

Средней максимальной ставкой ЦБ называет среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета комбинированных продуктов).

Данный показатель служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ с конца ноября прошлого года рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. Ранее порог составлял 3,5 процентного пункта. Если банк превышает установленный уровень, то он становится «объектом специального внимания» регулятора.

Оснований для роста ставок в ближайшей перспективе нет, говорят финансовые аналитики. Дело в том, что банки вынуждены продолжать снижать ставки, чтобы остановить приток средств, которые и так в избытке.