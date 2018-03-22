Акционер СК «Опора» не будет участвовать в аукционе по покупке «Югории»

МОСКВА , 22 мар /ПРАЙМ/. ООО «Открытый мир», которое является акционером страховой компании «Опора», не будет участвовать в аукционе по покупке государственного страховщика «Югория», сообщила пресс-служба «Опоры». В конце января ФАС РФ удовлетворила ходатайство ООО «Открытый мир» о приобретении 100% голосующих акций ГСК «Югория». В последний день февраля власти ХМАО выставили «Югорию» на продажу. Начальная цена 100% акций страховщика составляет 2,9 миллиарда рублей. Открытый аукцион назначен на 30 мая текущего года. "ООО «Открытый мир» — акционер АО «СК Опора» — не будет участвовать в аукционе по приобретению страховой компании «Югория», — говорится в сообщении пресс-службы. "Югория" — универсальная страховая компания, предоставляющая широкий спектр страховых услуг. Основана в 1997 году. Единственным акционером компании является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.