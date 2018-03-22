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PetroChina приобрела пакеты акций в двух оффшорных концессионных территориях ОАЭ
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PetroChina приобрела пакеты акций в двух оффшорных концессионных территориях ОАЭ 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Дубай, 22 марта /Синьхуа/ — ОАЭ и Китай накануне подписали два соглашения, по которым China National Petroleum Corporation /CNPC/ — китайская государственная нефтегазовая компания — приобретает пакеты акций в двух оффшорных концессионных территориях ОАЭ. Цель — повышение уровня двустороннего экономического сотрудничества.
Как сообщает государственное информационное агентство ОАЭ WAM, соответствующие документы были подписаны генеральным директором Abu Dhabi National Oil Company /ADNOC/ Султаном Ахмедом аль-Джабером и председателем совета директоров CNPC Ван Илинем.
Сделки, рассчитанные на 40 лет, предполагают покупку акций через PetroChina — подразделение CNPC. PetroChina приобретает 10 проц акций в оффшорной конценсионной терpитории Ум-Шаиф и Наср и 10 проц акций в оффшорной концессионной территории Нижний Закум. Первая сделка была оценена в 575 млн долларов США, вторая сделка — в около 600 млн долларов США. В обоих случаях управление территориями от лица партнеров будет выполняться компанией ADNOC Offshore.
В феврале 2017 года CNPC приобрела 8 проц акций в оншорной концессионной территории Абу-Даби, которая эксплуатируется ADNOC Onshore. Кроме того, корпорация располагает долей в 40 проц в концессионной территории Аль-Ясат. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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