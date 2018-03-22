PetroChina приобрела пакеты акций в двух оффшорных концессионных территориях ОАЭ

Дубай , 22 марта / Синьхуа / — ОАЭ Китай накануне подписали два соглашения, по которым China National Petroleum Corporation /CNPC/ — китайская государственная нефтегазовая компания — приобретает пакеты акций в двух оффшорных концессионных территориях ОАЭ. Цель — повышение уровня двустороннего экономического сотрудничества.

Как сообщает государственное информационное агентство ОАЭ WAM, соответствующие документы были подписаны генеральным директором Abu Dhabi National Oil Company /ADNOC/ Султаном Ахмедом аль-Джабером и председателем совета директоров CNPC Ван Илинем.

Сделки, рассчитанные на 40 лет, предполагают покупку акций через PetroChina — подразделение CNPC. PetroChina приобретает 10 проц акций в оффшорной конценсионной терpитории Ум-Шаиф и Наср и 10 проц акций в оффшорной концессионной территории Нижний Закум. Первая сделка была оценена в 575 млн долларов США, вторая сделка — в около 600 млн долларов США. В обоих случаях управление территориями от лица партнеров будет выполняться компанией ADNOC Offshore.