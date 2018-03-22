Mail.ru Group закрыла сделку по покупке киберспортивной организации ESforce

"Mail.Ru Group Limited сегодня объявляет о том, что вслед за прошедшим 19 января 2018 года подписанием соглашения о приобретении 100% ESforce 22 марта 2018 года состоялось закрытие сделки", — отмечается в сообщении.

При этом Mail.ru Group полностью консолидирует ESforce и будет раскрывать финансовые результаты на сопоставимой основе.

Ранее сообщалось, что стоимость покупки составит $100 млн, не включая погашение задолженностей компании. При этом Mail.ru Group в конце 2018 года планирует произвести дополнительные выплаты в размере около $20 млн Сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы