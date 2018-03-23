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Mail.ru Group купила киберспортивный холдинг ESforce‍
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Mail.ru Group купила киберспортивный холдинг ESforce‍ 

Прайм 2 часа назад
Российская интернет-компания Mail.ru Group приобрела 100% киберспортивного холдинга ESforce, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что закрытие сделки состоялось в четверг, 22 марта.
Mail.ru Group намеревается полностью консолидировать ESforce.
Напомним, что в конце января стало известно о планах Mail.ru Group купить ESforce. Продавцом киберспортивного холдинга выступили бизнесмен Антон Черепенников и компания Highland Falls Investment. На момент закрытия сумма сделки оценивается в $100 млн
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 Ещё 5 источников 
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