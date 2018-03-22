«Танеко» увеличит производство дизтоплива до 7,9 млн тонн в год к 2023 году

Нефтеперерабатывающий комплекс «Танеко» увеличит производство дизельного топлива до 7,9 млн тонн в год к 2023 году, говорится в сообщении «Татнефти» по итогам заседания совета директоров компании.

Как отмечает компания запланированные в текущем году мероприятия по вводу в эксплуатацию новых объектов производства (установок гидроочистки керосина, дизельного топлива, каталитического риформинга, ЭЛОУ-АВТ-6 с блоком вакуумирования) позволят улучшить качество выпускаемой продукции и увеличить проектную производительность комплекса до 14 млн тонн нефти в год, а в 2018-2020 годах довести объем вырабатываемого дизтоплива — до 3 млн тонн в год, авиационного керосина — до 900 тыс. тонн в год, организовать производство автомобильных бензинов класса Евро-5 в объеме до 1,1 млн тонн в год.

С пуском установок глубокой переработки второй очереди «Танеко» в 2023 году планируется достичь следующих годовых показателей: объем переработки нефтесырья — около 15 млн тонн, производство дизтоплива — до 7,9 млн тонн, автомобильных бензинов — до 3,2 млн тонн, авиационного керосина — более 1 млн тонн. Глубина переработки при этом составит 99%, выход светлых нефтепродуктов — 89%.

В этом году объем переработки нефтесырья на комплексе «Танеко» запланирован на уровне 9,4 млн тонн, а в 2019-2020 годах он прогнозируется на уровне около 12,3 млн тонн при выходе светлых нефтепродуктов более 87%.

В настоящее время мощность завода по переработке нефти составляет 8,7 млн тонн в год, глубина переработки достигла значения 99,24%, выход светлых продуктов — 87,5%. Всего на комплексе «Танеко» переработано свыше 50 млн тонн нефти.

По итогам 2017 года «Татнефть» реализовала 13,1 млн шин, что является максимальным результатом в истории шинного комплекса «Татнефти». К 2020 году планируется увеличить реализацию до 15,6 млн шин. Стратегия развития до 2025 года предусматривает рост объема реализации с учётом потребностей рынка — до 16,2 млн шин, а также многократное увеличение доходности данного бизнес-направления.