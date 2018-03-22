Штаб-квартира Unicredit передала 40% банка альянса Renault-Nissan российской «дочке»

Итальянский банк Uniсredit S. p. A. передал 40% акций РН-банка российскому Юникредит банку. Информация о сделке раскрыта в консолидированной отчетности Юникредит банка по итогам 2017 года.

«1 марта 2018 года в результате сделки между банком и его единственным акционером Uniсredit S. p. A. банк приобрел 40% уставного капитала компании Barn B. V. ( Нидерланды ), которая с 2013 года является единственным акционером АО «РН Банк». Остальные 60% в уставном капитале Barn B. V. принадлежат компании RN SF Holding B. V. (Нидерланлы)», — говорится в документе.

Ранее компанией Barn B. V. владели два конечных бенефициара. 40% напрямую принадлежало UniCredit S. p. A., 60% контролировал альянс Renault-Nissan через RN SF Holding B. V.

2 марта Юникредит банк раскрыл на сервере корпоративной информации, что под его контроль перешло 40% нидерландской Barn B. V. В пресс-службе Юникредит банка и UniCredit S. p. A. тогда отказались от комментариев, в Renault-Nissan не ответили на запрос RNS на момент публикации материала.

РН-банк является банком альянса автопроизводителей Renault-Nissan. Кредитная организация специализируется на автокредитах для частных клиентов и финансировании дилеров.