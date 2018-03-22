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Метеослужбы РФ предложили объединить в госкорпорацию
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Метеослужбы РФ предложили объединить в госкорпорацию 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды внесла в правительство РФ предложение об объединении метеослужб страны в единую государственную корпорацию.
Создание метеорологической госкорпорации позволит оптимизировать финансирование прогнозирования погоды в России. Об этом в интервью агентству "Интерфакс" заявил глава Росгидромета Максим Яковенко. Он отметил, что метеорологические службы могут функционировать не только за счет государства, но также и самостоятельно привлекать финансирование.
"Моя позиция простая: не надо пресмыкаться и просить, надо зарабатывать. По этому пути пошел весь мир: самая суперэффективная в коммерческом отношении новозеландская служба — она первая акционировалась, она теперь ОАО со стопроцентным госучастием, которая зарабатывает очень приличные деньги.
По такому же пути пошли англичане, они два года назад перешли из органов власти в акционерное общество опять же со стопроцентным госучастием. По такому же пути пытаются идти все остальные.
Правительство ознакомилось с этим, запускать будем в новом правительстве.
В рамках существующей структуры органов власти и федеральных государственных бюджетных учреждений вы не можете перебросить деньги с одного учреждения на другое. Это проблема. В рамках госкорпорации или публично-правовой компании это проще делать".
Как отмечается, речь идет о предложении внести поправки в Стратегию деятельности в области гидрометеорологии до 2030 г., которая была утверждена распоряжением правительства РФ в сентябре 2010 г.
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