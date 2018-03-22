Прибыль СП «Роснефти» и Sinopec в 2017 году сократилась на 4% — до 21,4 млрд рублей

Чистая прибыль «Удмуртнефти», совместного предприятия «Роснефти» и китайской Sinopec, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась в 2017 году на 4,3% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 21,385 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка компании от продажи сырой нефти выросла за отчетный период на 12,6% — до 107,993 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения составила 26,855 млрд рублей, что на 4,1% меньше, чем по итогам 2016 года.

Доля «Роснефти» в СП «Удмуртнефть» составляет 51%, китайского партнера — 49%.