Ещё
Прибыль СП «Роснефти» и Sinopec в 2017 году сократилась на 4% — до 21,4 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прибыль СП «Роснефти» и Sinopec в 2017 году сократилась на 4% — до 21,4 млрд рублей 

Rambler News Service 37 минут назад
Чистая прибыль «Удмуртнефти», совместного предприятия «Роснефти» и китайской Sinopec, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась в 2017 году на 4,3% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 21,385 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка компании от продажи сырой нефти выросла за отчетный период на 12,6% — до 107,993 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения составила 26,855 млрд рублей, что на 4,1% меньше, чем по итогам 2016 года.
Доля «Роснефти» в СП «Удмуртнефть» составляет 51%, китайского партнера — 49%.
Rambler News Service: последние новости
ВТБ выдаст «М.Видео» кредит на покупку «Эльдорадо» Объем газа в ПХГ Украины упал ниже 8,5 млрд кубометров Минфин: вопрос о реализации «плохих» долгов Промсвязьбанка будет решать ФКБС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии225
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах234
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет222
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки110
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение