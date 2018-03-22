ВТБ рассказал о бонусах для клиентов за оперативный переход на карты объединенного банка

банке ВТБ действует система поощрения существующих клиентов, которые поменяли свои карты ВТБ 24 до окончания срока их действия на новые карты объединенного банка ВТБ. Об этом порталу Банки.ру рассказали в кредитной организации.

О том, что будет запущена подобная система поощрений, в интервью Банки.ру в начале года рассказывал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Будем стимулировать премиальными баллами, милями, бонусами программы «Коллекция». Все эти предложения мы будем активно запускать уже в феврале 2018 года», — говорил Печатников.

Продуктовый виджет

Так, клиенту, сдавшему карту ВТБ 24 до окончания срока ее действия, выдадут «Мультикарту» объединенного банка ВТБ. В течение первого месяца использования он сможет получать по ней повышенные бонусы в одной из выбранных категорий, пояснили в ВТБ.

«Размер вознаграждения в среднем в два раза выше, чем у большинства клиентов, — уточнили в пресс-службе кредитной организации. При этом повышенные бонусы будут начисляться всем клиентам, вне зависимости от оборота по их карте. Программа поощрения запущена на бессрочной основе».