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ВТБ рассказал о бонусах для клиентов за оперативный переход на карты объединенного банка
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ВТБ рассказал о бонусах для клиентов за оперативный переход на карты объединенного банка 

Банки.ру 39 минут назад
В банке ВТБ действует система поощрения существующих клиентов, которые поменяли свои карты ВТБ 24 до окончания срока их действия на новые карты объединенного банка ВТБ. Об этом порталу Банки.ру рассказали в кредитной организации.
О том, что будет запущена подобная система поощрений, в интервью Банки.ру в начале года рассказывал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«Будем стимулировать премиальными баллами, милями, бонусами программы «Коллекция». Все эти предложения мы будем активно запускать уже в феврале 2018 года», — говорил Печатников.
Продуктовый виджет
Так, клиенту, сдавшему карту ВТБ 24 до окончания срока ее действия, выдадут «Мультикарту» объединенного банка ВТБ. В течение первого месяца использования он сможет получать по ней повышенные бонусы в одной из выбранных категорий, пояснили в ВТБ.
«Размер вознаграждения в среднем в два раза выше, чем у большинства клиентов, — уточнили в пресс-службе кредитной организации. При этом повышенные бонусы будут начисляться всем клиентам, вне зависимости от оборота по их карте. Программа поощрения запущена на бессрочной основе».
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru  Новость
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