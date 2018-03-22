Суд США отказал Украине в ходатайстве по иску «Татнефти» о взыскании с нее $144 млн

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Окружной суд федерального округа Колумбия США ) 19 марта отказал Украине в ходатайстве по иску российской "Татнефти" , требующей привести в исполнение решение международного арбитража и взыскать с нее $144 млн за потерю активов в 2007 году. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

"Татнефть" ведет спор с Украиной в нескольких судах. Компания требует признать решение международного арбитража Парижа, постановившего в 2014 году взыскать с Украины $112 млн плюс проценты за потерю доли в «Укртатнафте» ("Татнефть" указывала в своих пресс-релизах сумму $144 млн). Весной 2017 году «Татнефть» обратилась с соответствующими жалобами в арбитражный суд Москвы, Высокий коммерческий суд Лондона и суд округа Колумбия (США).

По словам собеседника ТАСС, украинская сторона пыталась оспорить юрисдикцию американского суда, а также «ходатайствовала об отложении разбирательства в США до момента вынесения решения судом во Франции». В этих просьбах ответчику было отказано.

"Теперь окружной суд федерального округа Колумбия должен рассмотреть, имеются ли основания для отказа в исполнении решения трибунала в США", — заключил он.

История спора

"Татнефть" в 1994 году вошла в капитал «Укртатнафта», созданной на базе Кременчугского НПЗ. Тогда компании и связанным с ней структурам и правительству Татарстана принадлежало 55,7% акций предприятия. Остальное — государственному «Нафтогазу Украины» и структурам группы «Приват» Игоря Коломойского.

В 2007 году компания потеряла контроль над предприятием, доля уменьшилась до нуля в ходе различных судебных тяжб. Оперативный контроль перешел структурам, близким к группе «Приват».