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Суд США отказал Украине в ходатайстве по иску «Татнефти» о взыскании с нее $144 млн
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Суд США отказал Украине в ходатайстве по иску «Татнефти» о взыскании с нее $144 млн 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Окружной суд федерального округа Колумбия (США) 19 марта отказал Украине в ходатайстве по иску российской "Татнефти", требующей привести в исполнение решение международного арбитража и взыскать с нее $144 млн за потерю активов в 2007 году. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.
"Татнефть" ведет спор с Украиной в нескольких судах. Компания требует признать решение международного арбитража Парижа, постановившего в 2014 году взыскать с Украины $112 млн плюс проценты за потерю доли в «Укртатнафте» ("Татнефть" указывала в своих пресс-релизах сумму $144 млн). Весной 2017 году «Татнефть» обратилась с соответствующими жалобами в арбитражный суд Москвы, Высокий коммерческий суд Лондона и суд округа Колумбия (США).
По словам собеседника ТАСС, украинская сторона пыталась оспорить юрисдикцию американского суда, а также «ходатайствовала об отложении разбирательства в США до момента вынесения решения судом во Франции». В этих просьбах ответчику было отказано.
"Теперь окружной суд федерального округа Колумбия должен рассмотреть, имеются ли основания для отказа в исполнении решения трибунала в США", — заключил он.
История спора
"Татнефть" в 1994 году вошла в капитал «Укртатнафта», созданной на базе Кременчугского НПЗ. Тогда компании и связанным с ней структурам и правительству Татарстана принадлежало 55,7% акций предприятия. Остальное — государственному «Нафтогазу Украины» и структурам группы «Приват» Игоря Коломойского.
В 2007 году компания потеряла контроль над предприятием, доля уменьшилась до нуля в ходе различных судебных тяжб. Оперативный контроль перешел структурам, близким к группе «Приват».
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