Более 37 тыс. полисов страхования жизни было продано в 2017 г. клиентам Сбербанка через интернет

Свыше 37 тыс. полисов страхования жизни было продано в 2017 г. клиентам Сбербанка через интернет, сообщили в пресс-службе ООО СК «Сбербанк страхование жизни».

«В 2017 г. продажи полисов страхования жизни клиентам Сбербанка через интернет составили 37 тыс. 299. Сегодня клиенты имеют возможность оформить программы рискового и кредитного страхования жизни как в web— и мобильной версии «Сбербанк онлайн», так и на сайте дочерней компании «Сбербанк страхование жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2017 г. 95% продаж полисов пришлось на кредитное страхование жизни, 5% — на продукты рискового страхования.