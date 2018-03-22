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Более 37 тыс. полисов страхования жизни было продано в 2017 г. клиентам Сбербанка через интернет
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Более 37 тыс. полисов страхования жизни было продано в 2017 г. клиентам Сбербанка через интернет 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Свыше 37 тыс. полисов страхования жизни было продано в 2017 г. клиентам Сбербанка через интернет, сообщили в пресс-службе ООО СК «Сбербанк страхование жизни».
«В 2017 г. продажи полисов страхования жизни клиентам Сбербанка через интернет составили 37 тыс. 299. Сегодня клиенты имеют возможность оформить программы рискового и кредитного страхования жизни как в web— и мобильной версии «Сбербанк онлайн», так и на сайте дочерней компании «Сбербанк страхование жизни», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2017 г. 95% продаж полисов пришлось на кредитное страхование жизни, 5% — на продукты рискового страхования.
«Продажи страховых продуктов через интернет — это продажи для людей, ценящих свое время. В Европе до 70% клиентов по страхованию приобретают полисы именно онлайн, и Россия тоже идет по этому пути. Так, например, количество мобильных запросов про страхование жизни в 2017 г. выросло на 40%. В 2018 г. мы планируем расширить линейку продуктов страхования жизни, доступных в «Сбербанк онлайн», а также предоставить множество новых опций для управления своим текущим финансовым портфелем через дистанционные сервисы», — добавил управляющий директор управления продуктов и развития отношений с клиентами блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Сергей Мруз.
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