Ещё
ФСК в 2018 году направит 1 млрд рублей на ремонтную программу в Поволжье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня

ФСК в 2018 году направит 1 млрд рублей на ремонтную программу в Поволжье 

Rambler News Service 50 минут назад
Энергетическая компания ФСК ЕЭС (входит в «Россети») направит в 2018 году на выполнение ремонтной программы в Приволжском федеральном округе 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Объем финансирования сохранится на уровне 2017 года, отмечает ФСК. Реализация ремонтных мероприятий повысит надежность электроснабжения регионов с населением более 14 млн человек.
Наибольший объем средств — порядка 295 млн рублей — компания выделит на финансирование работ в регионе Средней Волги. В Ульяновской области на ремонт оборудования подстанций и линий электропередачи будет направлено 74 млн рублей.
В Поволжье в рамках инвестпрограммы ФСК ЕЭС дополнительно реализуются проекты по повышению надежности электроснабжения потребителей, в том числе реконструкция подстанции «Саратовская» и оборудования 500 кВ на выдающей мощность Балаковской АЭС линии электропередачи, модернизация подстанции «Южная» для подключения объектов «Самаранефтегаза», реконструкция подстанции «Центролит» для передачи до 30 МВт мощности заводу «ВКМ-Сталь», выпускающему крупное вагонное литье.
Rambler News Service: последние новости
ВТБ выдаст «М.Видео» кредит на покупку «Эльдорадо» Объем газа в ПХГ Украины упал ниже 8,5 млрд кубометров «Мосэнергосбыт» увеличил чистую прибыль по МСФО в 2017 году в 58 раз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии213
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах197
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет199
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки106
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение