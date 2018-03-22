ФСК в 2018 году направит 1 млрд рублей на ремонтную программу в Поволжье

Объем финансирования сохранится на уровне 2017 года, отмечает ФСК. Реализация ремонтных мероприятий повысит надежность электроснабжения регионов с населением более 14 млн человек.

Наибольший объем средств — порядка 295 млн рублей — компания выделит на финансирование работ в регионе Средней Волги. В Ульяновской области на ремонт оборудования подстанций и линий электропередачи будет направлено 74 млн рублей.

В Поволжье в рамках инвестпрограммы ФСК ЕЭС дополнительно реализуются проекты по повышению надежности электроснабжения потребителей, в том числе реконструкция подстанции «Саратовская» и оборудования 500 кВ на выдающей мощность Балаковской АЭС линии электропередачи, модернизация подстанции «Южная» для подключения объектов «Самаранефтегаза», реконструкция подстанции «Центролит» для передачи до 30 МВт мощности заводу «ВКМ-Сталь», выпускающему крупное вагонное литье.