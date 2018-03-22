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Акционер «Опоры» передумал покупать СК «Югория»?
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Акционер «Опоры» передумал покупать СК «Югория»? 

Банки.ру 1 час назад
Акционер страховой компании «Опора» — ООО «Открытый мир» — не будет участвовать в аукционе по приобретению СК «Югория», сообщили в пресс-службе «Опоры».
«В скором времени компания начнет процесс по передаче портфеля по не моторным видам страхования — ОС ГОП и ОС ОПО. Кроме этого, компания решила отказаться от сделок M&A, приобретения портфелей страховщиков. ООО «Открытый мир» — акционер АО «СК Опора» — не будет участвовать в аукционе по приобретению страховой компании «Югория», — говорится в релизе.
Продуктовый виджет
В январе Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство акционера СК «Опора» — компании «Открытый мир» на приобретение 100% голосующих акций «Югории». Ранее акционер «Опоры» приобрел часть акций компании «НАСКО».
«АО «Страховая Компания Опора» сообщает о завершении процесса передачи моторного портфеля в ООО «Страховая компания Ангара», в частности, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также страхового портфеля по договорам добровольного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и добровольного страхования средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта). В связи с этим компания «Опора» планирует произвести сдачу лицензий по вышеперечисленным видам страхования», — добавили в пресс-службе.
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