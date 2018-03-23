В закон о бюджете Башкирии внесли изменения

Часть уточнений связана с перераспределением зарезервированных средств бюджета республики на мероприятия по экономической и социальной стабильности, в частности, на повышение минимального арзмера оплаты труда (1 миллиард рублей); проведение капремонта зданий, подведомственных минкультуры республики (300 миллионов).

Кроме того, изменения связаны с участием республики в программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости», в рамках которой будут выделятся субсидии. Основные параметры бюджета на 2018 год, тем не менее, не изменятся: доходы составят 163,1 млрд рублей; расходы — 177,8 млрд рублей. Бюджет будет исполнен с дефицитом в 14,7 млрд

Как ранее сообщал «ФедералПресс», наиболее значимыми направлениями в основном финансовом документе определены социальная политика (в 2018 году — 45,3 млрд рублей, в 2019 году — 45,5 млрд рублей, в 2020 году — 46 млрд рублей), сфера образования (в 2018 году — 40,7 млрд рублей, в 2019 году — 40,5 млрд рублей, в 2020 году — 40,7 млрд рублей), национальная экономика (в 2018 году — 30,0 млрд рублей, в 2019 году — 24,4 млрд рублей, в 2020 году — 26,3 млрд рублей) и медицина (в 2018 году — 15,2 млрд рублей, в 2019 году — 14,8 млрд рублей, в 2020 году — 16,1 млрд рублей