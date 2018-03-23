Ещё
В закон о бюджете Башкирии внесли изменения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В закон о бюджете Башкирии внесли изменения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Часть уточнений связана с перераспределением зарезервированных средств бюджета республики на мероприятия по экономической и социальной стабильности, в частности, на повышение минимального арзмера оплаты труда (1 миллиард рублей); проведение капремонта зданий, подведомственных минкультуры республики (300 миллионов).
Кроме того, изменения связаны с участием республики в программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости», в рамках которой будут выделятся субсидии. Основные параметры бюджета на 2018 год, тем не менее, не изменятся: доходы составят 163,1 млрд рублей; расходы — 177,8 млрд рублей. Бюджет будет исполнен с дефицитом в 14,7 млрд
Как ранее сообщал «ФедералПресс», наиболее значимыми направлениями в основном финансовом документе определены социальная политика (в 2018 году — 45,3 млрд рублей, в 2019 году — 45,5 млрд рублей, в 2020 году — 46 млрд рублей), сфера образования (в 2018 году — 40,7 млрд рублей, в 2019 году — 40,5 млрд рублей, в 2020 году — 40,7 млрд рублей), национальная экономика (в 2018 году — 30,0 млрд рублей, в 2019 году — 24,4 млрд рублей, в 2020 году — 26,3 млрд рублей) и медицина (в 2018 году — 15,2 млрд рублей, в 2019 году — 14,8 млрд рублей, в 2020 году — 16,1 млрд рублей
РИА «ФедералПресс»: последние новости
США начали расследование в отношении завода «Калашников» во Флориде ФАС заподозрила Минздрав в сговоре с поставщиком лекарств от ВИЧ Акционеры Tesla лишили Илона Маска зарплаты на десять лет
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре66
В России признали бессилие перед США1771
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»8
Еще одна страна вышлет российских дипломатов188
Успенскую сняли с рейса за дебош194
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:00
Успенская раскрыла подробности дебоша в самолете
Шоу-бизнес
00:42
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»
Другое финансы Личный счет
04:14
Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд
Шоу-бизнес
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
04:06
Блогер объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение