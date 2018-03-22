Россельхозбанк предлагает рефинансировать ипотечный кредит на условиях государственной субсидии

Россельхозбанк в рамках государственной программы субсидирования ипотеки предлагает семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок, рефинансировать кредит, выданный на покупку квартиры на первичном рынке, под 6% годовых.

Сниженная ставка по ипотечному кредиту будет действовать три года при рождении второго ребенка и пять лет при рождении третьего. Максимальный срок действия льготной ставки может составить восемь лет. После окончания срока субсидирования процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита, увеличенной на 1,8 процентных пункта.

Продуктовый виджет

Льготная процентная ставка действует при обеспечении заемщиком непрерывного страхования жизни и здоровья, а также имущественного страхования и при своевременной уплате процентов за пользование кредитом.

Максимальный срок кредита может быть изменен по усмотрению банка, но по условиям программы он может достигать 30 лет. Максимальная сумма кредита в зависимости от региона выдачи варьируется от 3 млн рублей до 8 млн рублей.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).