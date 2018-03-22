Акционер Mail.ru и Avito продаст акции Tencent на $10,6 млрд

Южноафриканская медиа— и интернет-компания Naspers заявила в четверг, что планирует продать 190 млн акций китайского технологического гиганта Tencent. Исходя из цены закрытия акций Tencent этот пакет стоит около $10,6 млрд

Naspers — один из старейших и крупнейших акционеров Tencent. Ее доля в китайской компании, владеющей мессенджером WeChat (более 1 млрд пользователей), третьей по числу пользователей соцсетью в мире Qzone и являющейся крупнейшим по выручке издателем видеоигр в мире, сейчас составляет 33,2%. Naspers инвестировала в Tencent еще в 2001 г., через три года после создания компании, и с тех пор не продавала ее акций. В результате объявленной сделки доля Naspers сократится до 31,2%; она заявила, что не в ближайшие три года не планирует новых продаж.

За треть акций Tencent, которая тогда еще не была публичной компанией, Naspers 17 лет назад заплатила $34 млн Сейчас этот пакет оценивается в $175 млрд, то есть его стоимость выросла в 5147 раз. Рыночная капитализация Tencent, которая впервые разместила акции на бирже в июне 2004 г., увеличилась почти вдвое за последний год и достигла $532 млрд По этому показателю она теперь опережает Facebook и Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта

У Naspers есть инвестиции и в России : в частности, ее доля в Mail.ru Group составляет 27,6% уставного капитала (что соответствует голосующей доле 12,2%). Naspers приобрела в 2007 г. 30% акций компании, владевшей Mail.ru, за $165 млн Сейчас рыночная капитализация Mail.ru составляет $7,4 млрд (данные на закрытие в среду на LSE).

Также Naspers владеет 67,5% акций Avito. В 2015 г. она увеличила свою долю с 17,4 до 67,9%, заплатив за 50,5% акций Avito $1,2 млрд

Naspers — самая дорогая компания в ЮАР (капитализация — $124,5 млрд), во многом благодаря именно ее доле в Tencent. Она сообщила, что полученные от продажи акций Tencent деньги инвестирует в свой бизнес объявлений, доставки еды и финансовые технологии, а также рассмотрит другие возможности для роста. В мае 2017 г. Naspers инвестировала в немецкий сервис доставки еды из ресторанов Delivery Hero, ее доля составила около 10%. А в июне того года Delivery Hero провела IPO: с тех пор ее акции выросли с 27,8 евро до 39,2 евро, капитализация компании сейчас равна 7,7 млрд евро ($8,8 млрд).

Еще Naspers владеет долей в индийском интернет-магазине Flipkar. В него также инвестировал российский бизнесмен и один из основателей Mail.ru Group Юрий Мильнер