Вертолетный завод в Казани продал 65 единиц техники в 2017 году

В 2017 году КВЗ сократил продажи на пять машин. В 2014 продали 107 вертолетов, а на следующий год уже всего 77. В 2016 году реализовали 70 единиц техники.

В соответствии с отчетами КВЗ, в последние годы значительно уменьшилось присутствие завода на зарубежных рынках. В 2015 году на границу произвели поставки 37 вертолетов на сумму 32,7 миллиарда рублей. В 2016 года за границу продали только 13 машин.

Также за последние несколько лет произошло существенное уменьшение выручки на рынках Азии, Европы и Африки. В 2015 году на Азию приходилось продаж на сумму 33,5 миллиарда рублей, а в позапрошлом всего 5,8 миллиарда. В Европу в 2016 году реализовали продукции на сумму 5,7 миллиарда рублей против 14,6 миллиарда в 2015 году.

За аналогичный период выручка на африканских рынках упала с 4,8 миллиарда до 24,1 миллиона рублей.

Показатели по Северной Америке выросли с 21,9 миллиона до 2,5 миллиарда рублей. Также добавился рынок Южной Америки. В 2016 году выручка по нему составила 49,6 миллиона рублей.

Размеры чистой прибыли завода в 2016 году, по сравнению с 2015-м, сократились почти в 100 раз. Этот показатель уменьшился с 12,4 миллиардов до 129,9 миллионов рублей. В третьем квартале минувшего года завод получил чистый убыток размером 2,4 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года это значение увеличилось. На тот период чистый убыток был равен 833 миллионам рублей.