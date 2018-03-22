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Банк «Русский Стандарт» обновил мобильное приложение для iOS и Android
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Банк «Русский Стандарт» обновил мобильное приложение для iOS и Android 

Банки.ру 49 минут назад
Банк «Русский Стандарт» представил обновленный мобильный банк RSB Mobile для iOS и Android. О новых сервисах рассказывается в релизе кредитной организации, распространенном в четверг.
Так, теперь все клиенты могут через мобильный банк RSB Mobile принять участие в акции «Приведи друга». При оформлении карты банка по рекомендации и клиент, и его друг получают до 1 тыс. дополнительных кешбэк-бонусов.
Клиенты, которые планируют поездку за границу или путешествие по России, смогут в мобильном банке оформить страховой полис для выезжающих за рубеж.
Еще одно нововведение в мобильном банке (только на Android) — теперь воспользоваться картой «Банк в кармане» в RSB Mobile можно даже до того, как клиент получил ее: совершать платежи и переводы себе и другим клиентам банка «Русский Стандарт» в приложении.
Обновление RSB Mobile для iOS доступно в официальном магазине App Store, для Android — в магазине Google Play.
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