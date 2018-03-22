ФАС одобрит создание СП «Яндекс. Маркета» и Сбербанка

"Она [сделка] будет согласована, у меня особых сомнений нет. Насколько я знаю, мы документы собираем, собираем полностью дело по сделке по слиянию и поглощению, поэтому там технические вопросы", — отметил Артемьев.

Основной задачей «Яндекс. Маркета» станет создание сервиса розничной интернет-торговли. При этом "Яндекс" и Сбербанк намерены заниматься интернет-торговлей в России, Грузии , странах СНГ и Прибалтике исключительно в рамках «Яндекс. Маркета».

"Содержательно мы видим в этом большую синергию и смысл, когда ведущий банк страны с ведущей телекоммуникационной компанией, еще и с компанией, которая работает в сфере высоких технологий, создают эту историю — там и блокчейн, и создание платформы в интересах всей страны, там много интересных технологий", — подчеркнул глава ФАС.