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ФАС одобрит создание СП «Яндекс. Маркета» и Сбербанка
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ФАС одобрит создание СП «Яндекс. Маркета» и Сбербанка 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрит ходатайство «Яндекс. Маркета» и Сбербанка о создании совместного предприятия, заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
"Она [сделка] будет согласована, у меня особых сомнений нет. Насколько я знаю, мы документы собираем, собираем полностью дело по сделке по слиянию и поглощению, поэтому там технические вопросы", — отметил Артемьев.
Основной задачей «Яндекс. Маркета» станет создание сервиса розничной интернет-торговли. При этом "Яндекс" и Сбербанк намерены заниматься интернет-торговлей в России, Грузии, странах СНГ и Прибалтике исключительно в рамках «Яндекс. Маркета».
"Содержательно мы видим в этом большую синергию и смысл, когда ведущий банк страны с ведущей телекоммуникационной компанией, еще и с компанией, которая работает в сфере высоких технологий, создают эту историю — там и блокчейн, и создание платформы в интересах всей страны, там много интересных технологий", — подчеркнул глава ФАС.
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