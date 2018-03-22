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Прибыль Repsol в 2017 году выросла на 22,2% — до €2,1 млрд
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Прибыль Repsol в 2017 году выросла на 22,2% — до €2,1 млрд 

Rambler News Service 51 минуту назад
Чистая прибыль испанской нефтегазовой компании Repsol выросла в 2017 году на 22,2% по сравнению с показателем предыдущего года и составила €2,121 млрд, говорится в отчете компании.
Выручка Repsol за отчетный период составила €41,668 млрд, что на 20,1% больше, чем годом ранее.
Прибыль до налогообложения составила €3,381 млрд против €1,871 млрд в 2016 году (рост в 1,8 раза).
Чистая прибыль компании в IV квартале составила €538 млн, что на 12,7% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Прибыль до налогообложения выросла в 2,7 раза — до €1,338 млрд
Добыча углеводородов в IV квартале выросла на 5,3% и составила 715 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, в том числе добыча жидких углеводородов увеличилась на 10,3% — до 257 тыс. баррелей в сутки, а добыча газа выросла на 2,6% — до 2,572 млрд кубических футов в сутки.
Добыча углеводородов по итогам 2017 года возросла на 0,7% — до 695 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом добыча нефти выросла на 4,9% — до 255 млн баррелей в сутки, а добыча газа сократилась на 1,9% — до 2,468 млрд кубических футов в сутки.
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