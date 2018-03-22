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Акции Apple снижаются пятый день подряд, но Morgan Stanley видит повод для оптимизма
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Акции Apple снижаются пятый день подряд, но Morgan Stanley видит повод для оптимизма 

Прайм 50 минут назад
Фото: Прайм
В технологическом секторе и на американском рынке в целом продолжается спад. Акции Apple
Inc. опустились в начале торгов на 0,93% и могут завершить со снижением пятую сессию подряд, сообщает Dow Jones.
Это будет самый длинный спад с ноября прошлого года, когда бумаги Apple также дешевели в течение пяти дней, до 15 ноября. Акции Apple потеряли уже 6,4% относительно рекордного уровня закрытия в 181,72 доллара, достигнутого 12 марта.
Аналитик Morgan Stanley Кэти Хьюберти пытается развеять опасения инвесторов. Она подтвердила по акциям Apple рейтинг «выше рынка» с целевой стоимостью 203 доллара, что на 19% превышает текущий уровень.
"Рынок смартфонов переходит к стадии зрелости, и Apple будет непросто добиться внушительного роста выручки от iPhone. Некоторые делают вывод от том, что лучшие дни Apple позади, — пишет она. — Мы считаем иначе. Мы думаем, что благодаря доходу от сервисов платформа Apple будет расти в стоимости".
С начала года акции Apple подросли на 0,5%. Технологический индекс Nasdaq 100 за то же время вырос на 6,2%, а Dow Jones Industrial Average — на 1,0%.
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