Чистая прибыль «Югории» в 2017 году составила 664 млн рублей

Государственная страховая компания «Югория» представила уточненные финансовые результаты за 2017 год.

Так, за прошлый год «Югория» заключила более 1,9 млн договоров, по которым было собрано 9,4 млрд рублей. Это на 15% выше аналогичного показателя 2016 года.

Прирост по каско в 2017 году составил 26%, по ОСАГО — 16%, по страхованию имущества физических лиц — 5%. Общая сумма ответственности компании по заключенным договорам достигла 893 млрд рублей. В 2017 году «Югория» выплатила по 87,5 тыс. страховых случаев 5,1 млрд рублей.

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Уровень доходов составляет 23% от страховых выплат по каско и 2% — по ОСАГО. По показателю уровня судебных расходов компания также демонстрирует положительную динамику: 2%, что на 1 процентный пункт меньше, чем в 2016 году.

Операционная рентабельность страхового портфеля составляет плюс 31%, в том числе по каско — плюс 43%, по ОСАГО — плюс 18%, по страхованию от несчастных случаев и болезней — плюс 69%, по страхованию имущества физических и юридических лиц — плюс 56%.

Ожидаемый коэффициент финансовой убыточности по итогам 2017 года составляет по каско 51%, по ОСАГО — 68%. «Отметим, что убыточность портфеля ОСАГО компании на 25% ниже рыночной. По показателю уровня дебиторской задолженности ГСК „Югория“ является одним из лидеров российского страхового рынка, уровень дебиторской задолженности за 2017 год остается стабильно низким и составляет 11% от страховых премий», — говорится в релизе.

Чистая прибыль компании по итогам 2017 года составила 664 млн рублей. В 2016 году «Югория» получила чистую прибыль в размере 183 млн рублей, в 2015 году — 237 млн «В 2017 году продолжился рост филиальной сети компании. ГСК «Югория» открыла десять филиалов и 26 представительств в ряде регионов страны. В настоящее время региональная сеть компании состоит из 73 филиалов и около 200 агентств и точек продаж, работающих в 50 регионах России », — добавляют в компании.

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