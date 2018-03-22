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Reuters: Эрдогана удалось убедить не препятствовать продаже Denizbank Сбербанком
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Reuters: Эрдогана удалось убедить не препятствовать продаже Denizbank Сбербанком 

Ведомости 1 час назад
Один из крупнейших банков ОАЭ дубайский Emirates NBD может уже через несколько недель договориться о покупке турецкого Denizbank у Сбербанка, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника. По данным агентства, ключевую роль в сделке сыграли лоббистские усилия турецкой «дочки» Сбербанка, которой удалось убедить президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана в целесообразности сделки несмотря на растущее отчуждение Турции и стран Залива. Изначально против сделки был турецкий регулятор — BDDK, отмечает Reuters, а на его позицию может влиять президент страны.
В конце января Сбербанк подтвердил переговоры с Emirates NBD о продаже турецкой «дочки». Перед этим о том, что Сбербанк может продать Denizbank, сообщили агентства Reuters и Bloomberg. В феврале президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что тема продажи турецкого Denizbank в предварительной проработке и ее не рассматривал набсовет. Однако Греф сообщил, что причинами, заставившими Сбербанк задуматься о продаже, были ужесточение конкуренции и сложности в работе на турецком рынке.
Сбербанк купил Denizbank в 2012 г. за $3,5 млрд, это крупнейший зарубежный дочерний банк группы. За девять месяцев прошлого года Denizbank заработал 1,4 млрд турецких лир чистой прибыли (около $0,4 млрд). Активы банка — почти 152 млрд лир (около $42,7 млрд).
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