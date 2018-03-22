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Центробанк выявил признаки вывода активов из банка «Арсенал»
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Центробанк выявил признаки вывода активов из банка «Арсенал» 

Банки.ру 1 час назад
Временная администрация банка «Арсенал», назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, выявила сделки, направленные на вывод активов из кредитной организации. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
«Временная администрация по управлению кредитной организацией КБ «Арсенал» ООО, назначенная приказом Банка России от 21 сентября 2017 года № ОД-2726 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила сделки, направленные на вывод активов путем выдачи ссуд заемщикам, имеющим сомнительную платежеспособность либо не обладающим способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму более 160 миллионов рублей», — говорится в релизе.
По данному поводу Центробанк уже обратился в правоохранительные органы.
По оценке временной администрации, стоимость активов «Арсенала» не превышает 408,5 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 529,8 млн рублей.
В январе 2018-го Арбитражный суд Москвы признал «Арсенал» банкротом. Конкурсным управляющим банка утверждено Агентство по страхованию вкладов.
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