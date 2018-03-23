Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25%

Такое решение принял Совет директоров Банка России 23 марта. Ранее ключевая ставка составляла 7,5% годовых.

«Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Она составила 2,2% в феврале 2018 года. Сохранение инфляции ниже 4% более длительное время, чем оценивалось ранее, дает основание для более быстрого завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в этом году», — сообщает пресс-служба Центрального банка Российской Федерации.

Напомним, ключевая ставка Центрального банка РФ представляет собой процентную ставку, по которой ЦБ готов предоставлять кредиты коммерческих банкам в долг на ближайшие 7 суток. Кроме того, под ключевой ставкой одновременно понимается ставка, по которой ЦБ принимает денежные средства на депозиты от банков.

От уровня этого показателя зависят процентные ставки по банковским кредитам, депозитам для потребителей, юридических лиц, организаций.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 апреля 2018 года.