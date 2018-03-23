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Сахалин получит около миллиарда рублей на проведение финала WorldSkills
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Сахалин получит около миллиарда рублей на проведение финала WorldSkills 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сахалинская область получит около одного миллиарда рублей на проведение финала национального чемпионата WorldSkills Russia, который пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа, сообщает пресс-служба Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)».
"Сахалинская область получит государственное и частное финансирование на подготовку к финалу VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В развитие региона будет вложено порядка одного миллиарда рублей. Деньги будут потрачены на развитие инфраструктуры города и оборудование, которое по окончании чемпионата профессионального мастерства послужит модернизации материально-технической базы колледжей во всем регионе", — говорится в сообщении.
Финансирование поступит из нескольких источников. Так, федеральное правительство выделит порядка 350 миллионов рублей на закупку оборудования. Еще 200 миллионов будут выделены из регионального бюджета на развитие инфраструктуры Южно-Сахалинска: строительство дорог и гостиниц, в которых разместятся порядка 3,5 тысячи конкурсантов и экспертов WorldSkills Russia со всей страны, уточнили в пресс-службе.
"Частные компании инвестируют порядка 400 миллионов рублей в модернизацию аэродрома «Пушистый» в Корсаковском районе и строительство выставочного павильона в торгово-развлекательном центре «Аллея», строительство которого сейчас ведется в Южно-Сахалинске", — говорится в релизе.
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