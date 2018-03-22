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Минэнерго подтвердило достижение консенсуса с ФАС по увеличению продаж газа на бирже
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Минэнерго подтвердило достижение консенсуса с ФАС по увеличению продаж газа на бирже 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер подтвердил, что Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) достигли консенсуса относительно увеличения продаж газа на бирже, однако обсуждения продолжаются. Слова первого замминистра ТАСС передали через пресс-службу Минэнерго.
"Минэнерго России совместно с ФАС России обсудили проект дорожной карты по развитию конкуренции на рынке газа. Среди согласованных шагов — принятие совместного приказа по объему торгов газом на бирже и увеличение лимита продаж газа "Газпрома" на бирже. Есть консенсус по ключевым направлениям, но стороны продолжают дискуссию в части сроков и темпов выхода на целевые показатели", — отметил Текслер.
По его словам, министерство планирует провести совещание с заинтересованными компаниями по этому вопросу.
Глава ФАС Игорь Артемьев ранее сообщил, что ФАС и Минэнерго выступают за постепенное увеличение объемов торгов газом на бирже вдвое. Соответствующие рекомендации будут подписаны в ближайшее время.
Он добавил, что ведомства принципиально согласовали почти все, «кроме сроков».
Такие меры, по словам Артемьева, направлены на демонополизацию рынка газа. При этом «Газпром» поддерживает такую меру, а независимые компании пока сомневаются.
Глава Минэнерго Александр Новак должен встретиться с независимыми производителями, после чего рекомендации будут подписаны, уточнил Артемьев.
В настоящее время постановлением правительства РФ лимит продаж «Газпромом» на бирже ограничен 17,5 млрд куб. м газа в год. Ранее обсуждалось увеличение этого лимита до 25 млрд куб. м.
В 2017 году на бирже было реализовано 20,34 млрд куб. м газа, из которых 17,5 млрд куб. м, или 86% приходится на «Газпром», остальное — на "Новатэк" (1,5 млрд куб. м), "Роснефть" — (1,1 млрд куб. м) и других участников. При этом по сравнению с 2016 годом «Газпром» увеличил объем реализации газа на 55%, а независимые компании — снизили почти вдвое.
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