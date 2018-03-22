ФАС и Минэнерго предложат удвоить объемы продаж газа на бирже в течение двух лет

"Предположительно — около двух лет мы дадим возможность плавно увеличивать предложение на бирже как самому "Газпрому" , так и независимым. Уровень надо уточнить, но более, чем в два раза", — сказал Артемьев, и пояснил, что такая позиция будет прописана в совместных рекомендациях, которые ведомства подпишут в ближайшее время.

Он также отметил, что ведомства принципиально согласовали почти все, «кроме сроков».

Такие меры, по словам Артемьева, направлены на демонополизацию рынка газа. При этом «Газпром» поддерживает такую меру, независимые компании пока сомневаются", добавил он. Глава Минэнерго Александр Новак должен встретиться с независимыми производителями, после чего рекомендации будут подписаны, указал Артемьев.

В настоящее время постановлением правительства лимит продаж газа «Газпромом» на бирже ограничен 17,5 млрд куб. м в год. Ранее также обсуждалось увеличение этого лимита до 25 млрд куб. м.