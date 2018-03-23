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Свыше 30 млрд руб. планируют потратить на строительство и ремонт дорог в Подмосковье до конца года
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Свыше 30 млрд руб. планируют потратить на строительство и ремонт дорог в Подмосковье до конца года 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Более 30 млрд руб. планируется потратить на строительство и ремонт дорожных объектов на территории Московской области в 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства» Сергей Подсобляев.
«На этот год в госпрограмме Московской области по развитию дорожной сети запланировано 34 млрд руб. на строительство и реконструкцию объектов. Это и мосты, и путепроводы, и дороги. В работе с прошлого года находится 13 объектов. Из них шесть планируем сдать в этом году», — пояснил он.
С. Подсобляев добавил, что планируется заключить более 20 контрактов по новым объектам, в том числе по реконструкции обхода Лобни.
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