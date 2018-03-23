Свыше 30 млрд руб. планируют потратить на строительство и ремонт дорог в Подмосковье до конца года

Более 30 млрд руб. планируется потратить на строительство и ремонт дорожных объектов на территории Московской области в 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства» Сергей Подсобляев.

«На этот год в госпрограмме Московской области по развитию дорожной сети запланировано 34 млрд руб. на строительство и реконструкцию объектов. Это и мосты, и путепроводы, и дороги. В работе с прошлого года находится 13 объектов. Из них шесть планируем сдать в этом году», — пояснил он.