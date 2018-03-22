СП «Реновы» и «Роснано» может определиться с проектами в Иране в 2018 году

Он пояснил, что «Хевел» рассматривает разные формы сотрудничества по проектам в Иране..

«Мы работаем по этому рынку очень интенсивно, это одно из направлений. Есть конкретные компании, конкретные проекты, параметры, но там сложный рынок. Разные могут быть варианты: мы можем поставлять модули, можем построить проект и продать его, а можем участвовать в проектах по электроэнергетике по контракту IPP (Independent power project, независимый энергетический проект. — RNS). Эти параметры сейчас уточняются. Думаю в этом году что-то покажем, расскажем», — сказал он.

Ранее в «Хевел» [заявляли] (https://rns.online/energy/SP-Renovi-i-Rosnano-dogovarivaetsya-o-stroitelstve-solnechnih-elektrostantsii-v-Irane-za-78-mln-2016-10-14/), что компания рассматриваем не менее 10 проектов с рядом иранских компаний, в том числе с Bcleantech. В настоящее время идут переговоры по обсуждению параметров этих проектов. Также числе партнеров по иранским проектам называлась компания [Ghadir] (https://rns.online/energy/Hevel-nadeetsya-v-2017-godu-zaklyuchit-kontrakti-v-azii-i-Blizhnem-Vostoke-2016-11-22/).