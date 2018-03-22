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ФАС планирует согласовать сделку Сбербанка и «Яндекса» по созданию совместного предприятия
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ФАС планирует согласовать сделку Сбербанка и «Яндекса» по созданию совместного предприятия 

Агентство «Москва» 1 час назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует согласовать сделку Сбербанка и «Яндекса» по созданию совместного предприятия, осталось собрать необходимые документы, сообщил журналистам руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев.
«Она будет согласована, у меня особых сомнений нет. Насколько я знаю, мы документы собираем по сделке слияния-поглощения, поэтому там технические вопросы», — сказал И. Артемьев.
Он отметил, что антимонопольная служба видит от этой сделки заметный синергетический эффект для компаний.
Ранее в пресс-службе Сбербанка сообщили, что закрытие сделки Сбербанка и «Яндекса» по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс. Маркета» может произойти в I полугодии 2018 г. По условиям обязывающего соглашения, Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции «Яндекс. Маркета» на сумму 30 млрд руб. На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии. «Яндекс» и Сбербанк будут владеть равными долями в компании. 10% акций пойдет на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников. Основной задачей «Яндекс. Маркета» станет создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей. В России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике «Яндекс» и Сбербанк будут заниматься интернет-торговлей только в рамках «Яндекс. Маркета».
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