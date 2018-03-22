ФАС планирует согласовать сделку Сбербанка и «Яндекса» по созданию совместного предприятия

«Она будет согласована, у меня особых сомнений нет. Насколько я знаю, мы документы собираем по сделке слияния-поглощения, поэтому там технические вопросы», — сказал И. Артемьев.

Он отметил, что антимонопольная служба видит от этой сделки заметный синергетический эффект для компаний.