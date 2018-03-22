СП «Реновы» и «Роснано» начало экспорт солнечных панелей в страны Европы и Азии

Компания «Хевел», совместное предприятие «Реновы» «Роснано» , начала экспорт солнечных панелей в ряд стран Европы и Азии, сообщил RNS генеральный директор компании Игорь Шахрай

«Мы реализовали нашу продукцию в другие страны — в азиатский регион, например, уже случились поставки. В том числе мы и в Европу поставляем наши солнечные ячейки, контракт подписан. Мы сейчас будем увеличивать мощность (производства) и снижать себестоимость, что даст возможность за счет этого резерва развивать серию экспортных продуктов. Спрос есть», — сказал он.

Шахрай не уточнил, в какие страны компания экспортирует солнечные панели, сославшись на коммерческие условия контрактов.