СП «Реновы» и «Роснано» начало экспорт солнечных панелей в страны Европы и Азии 

Компания «Хевел», совместное предприятие «Реновы» и «Роснано», начала экспорт солнечных панелей в ряд стран Европы и Азии, сообщил RNS генеральный директор компании Игорь Шахрай.
«Мы реализовали нашу продукцию в другие страны — в азиатский регион, например, уже случились поставки. В том числе мы и в Европу поставляем наши солнечные ячейки, контракт подписан. Мы сейчас будем увеличивать мощность (производства) и снижать себестоимость, что даст возможность за счет этого резерва развивать серию экспортных продуктов. Спрос есть», — сказал он.
Шахрай не уточнил, в какие страны компания экспортирует солнечные панели, сославшись на коммерческие условия контрактов.
Компания «Хевел» основана в 2009 году и является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству фотоэлектрических модулей в Новочебоксарске, Чувашия), девелоперское подразделение (проектирование, строительство и эксплуатация солнечных электростанций) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере фотовольтаики.