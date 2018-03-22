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Rambler Group реорганизует маркетинговую команду
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Rambler Group реорганизует маркетинговую команду 

Рамблер 1 час назад
Фото: Rambler Group
Rambler Group выделяет два направления маркетинговой стратегии в рамках объединения Rambler&Co, киносети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», а также издательской группы «Азбука-Аттикус». В результате реорганизации директором департамента офлайн-маркетинга назначена Ирина Полухина. Онлайн-направление возглавит директор по цифровой стратегии и коммуникациям Антон Сучков. Руководители обоих департаментов будут находиться в прямом подчинении генеральному директору Rambler Group Роману Линину.
В основные задачи Ирины войдет управление брендом группы компаний, стратегическое развитие офлайн-направлений и анализ потребительских предпочтений. Антон Сучков займется созданием цифровой стратегии и построением системы онлайн-продвижения продуктов.
До объединения компаний Ирина Полухина занимала должность заместителя генерального директора по маркетингу и продажам «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино». Ранее Ирина возглавляла департаменты маркетинга и продаж Wrigley, а также работала в крупнейших международных корпорациях («L'Oréal», «BAT», и др.). Имеет обширное портфолио успешно реализованных маркетинговых кейсов, включая разработку портфельных стратегий, продуктов и коммуникации, обладает опытом интеграции компаний в процессе изменения бизнес-модели.
Неоднократно входила в число лучших директоров по маркетингу в категории FMCG рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» по версии газеты Коммерсант.
Антон Сучков имеет весомый опыт в области интернет-маркетинга и онлайн коммуникаций. Обладая уникальной профессиональной экспертизой, Антон трижды создавал с нуля департаменты управления интернет-маркетингом сначала в издательстве «Советский Спорт», а затем в структуре Rambler&Co на позиции руководителя соответствующих подразделений. С 2017 года и до настоящего времени Сучков занимал должность директора по маркетингу Rambler&Co. Имеет степень МВА в области стратегического менеджмента и предпринимательства. Неоднократно входил в список лучших медиаменеджеров России по версии Odgers Berndston и PwC.
Роман Линин, генеральный директор Rambler Group:
«Имея в объединяемых компаниях сильные команды маркетинга, чья эффективность подтверждена цифрами: ростом онлайн-продуктов и ростом посещаемости наших кинотеатров, мы получили возможность создать две полноценные команды, которые будут отлично дополнять друг друга. Ирина и ее подразделение будет заниматься развитием присутствия наших брендов офлайн, а Антон и его команда будет выстраивать продвижение всех продуктов Rambler Group онлайн. Такая синергия экспертиз может стать прекрасной точкой роста для всех проектов Rambler Group».
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