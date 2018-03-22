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«Хевел» в 2018 году введет в эксплуатацию солнечные электростанции общей мощностью 240 МВт
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«Хевел» в 2018 году введет в эксплуатацию солнечные электростанции общей мощностью 240 МВт 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «Хевел», совместное предприятие «Реновы» и «Роснано», планирует ввести в эксплуатацию в 2018 году солнечные электростанции общей мощностью 240 МВт, сообщил журналистам генеральный директор компании Игорь Шахрай.
По его словам, общий объем проектов «Хевел» (с учетом находящихся в управлении проектов компании «Грин Энерджи Рус») составляет 914 МВт, из них уже введены в эксплуатацию 189 МВт солнечной генерации.
«По нашим направлениям сейчас 914 МВт общий объем проектов: часть принадлежит «Хевел», часть — компании «Грин Энерджи Рус». 189 МВт работает на рынке. В этом году у нас рекордный объем: за год мы введем 240 МВт», — отметил Шахрай.
Компания «Хевел» основана в 2009 году и является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству фотоэлектрических модулей в Новочебоксарске, Чувашия), девелоперское подразделение (проектирование, строительство и эксплуатация солнечных электростанций) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере фотовольтаики.
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