«Хевел» в 2018 году введет в эксплуатацию солнечные электростанции общей мощностью 240 МВт

Компания «Хевел», совместное предприятие «Реновы» «Роснано» , планирует ввести в эксплуатацию в 2018 году солнечные электростанции общей мощностью 240 МВт, сообщил журналистам генеральный директор компании Игорь Шахрай

По его словам, общий объем проектов «Хевел» (с учетом находящихся в управлении проектов компании «Грин Энерджи Рус») составляет 914 МВт, из них уже введены в эксплуатацию 189 МВт солнечной генерации.

«По нашим направлениям сейчас 914 МВт общий объем проектов: часть принадлежит «Хевел», часть — компании «Грин Энерджи Рус». 189 МВт работает на рынке. В этом году у нас рекордный объем: за год мы введем 240 МВт», — отметил Шахрай.