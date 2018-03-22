Компании Италии изучают возможность инвестиций в ВСМ «Москва-Казань»

КАЗАНЬ , 22 марта. / ТАСС /. Правительство Татарстана в четверг подписало с рядом итальянских компаний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого иностранная сторона заинтересовалась инвестициями в строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». Об этом сообщил корр. ТАСС из кабинета министров Татарстана, где был подписан документ.

"Компании выразили большой интерес к промышленным предприятиям и инвестиционным проектам в нефтегазовой отрасли, химической энергетической отраслях, а также транспортной инфраструктуры. Предлагаются к сотрудничеству такие проекты, как строительство комплекса олеинов и их производных, а также по производству технических углеводов, в сфере энергетики — реконструкция Заинской ГРЭС, в сфере инфраструктуры — первая в РФ высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва-Казань» и проекты, связанные со строительством новых автомобильных дорог", — сказал директор по развитию бизнеса одной из итальянских компаний «Кодест Интернешнл» Эльшад Мамедзаде, выступая с докладом о перспективах сотрудничества Италии и Татарстана перед подписанием документа.

По его словам, речь идет о проектном финансировании на условиях возврата вложенных средств. Кроме того, итальянская сторона представила проект по строительству завода по производству меламина в республике мощностью 40 тыс. тонн в год.

Среди подписантов документа компании: «Сайпем» (компания предоставляет услуги по управлению проектами, строительству, работает в сфере бурения и береговой добычи нефти), «Кодест Интернешнл» (строительство промышленных, административных и коммерческих зданий) и экспортное кредитное агентство Италии «Саче».

По данным таможенного управления по ПФО, товарооборот между Татарстаном и Италией за 2017 год вырос на 23,4% до $323,3 млн Экспорт из Татарстана достиг объема в $164,6 млн, импорт в республику — $158,6 млн