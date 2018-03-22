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Перевозки лесных грузов в/из портов в январе-феврале выросли на 18,8%, до 757 тыс. тонн
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Перевозки лесных грузов в/из портов в январе-феврале выросли на 18,8%, до 757 тыс. тонн 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки лесных грузов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-февраля 2018 года выросли на 18,8%, до 757,07 тыс. тонн. В том числе, по данным ГВЦ РЖД, экспортные перевозки составили 750,59 тыс. тонн (+18,9%), импортные — 6,48 тыс. тонн (+10,8%).
На экспорт в порт Санкт— Петербург за отчетный период отправлено 338,63 тыс. тонн лесных грузов, что на 41,7% больше, чем в январе-феврале 2017 года. В порт Владивосток доставлено 108,39 тыс. тонн (+7,1%), Восточный — 112,83 тыс. тонн (+15,1%). На долю перевозок лесных грузов в порт Санкт-Петербург пришлось до 45% экспортных отправок, в порт Владивосток — 14%.
Импортная ж/д перевозка из порта Владивосток составила 4,85 тыс. тонн (+0,3%), Восточный — 1,44 тыс. тонн (+52,9%).
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