Тинькофф Банк предложил карту автолюбителям

Новая карта «Tinkoff Drive» Mastercard World может быть как дебетовой, так и кредитной. По условиям одноименной программы лояльности за покупки по карте ее держатели смогут получать бонусные баллы в размере:

10% на любых АЗС, а также у партнеров программы Emex.ru, Авто-подбор.рф и РАМК;

5% за оплату автоуслуг и штрафов ГИБДД

1% за прочие траты и до 30% по специальным предложениям банка.

Полученными баллами клиенты смогут компенсировать совершенные ранее покупки в категориях «Топливо» (1,5 балла = 1 рубль) и «Автоуслуги» (1 балл = 1 рубль).

За траты на АЗС можно получить максимум 1 тыс. баллов в месяц, а за прочие покупки — 10 тыс.

Продуктовый виджет

Стоимость обслуживания кредитки — 990 рублей в год. Кредит предоставляется на сумму до 700 тыс. рублей под 23,9—39,9% годовых. Льготный период по операциям безналичной оплаты товаров и услуг — до 55 дней.

Дебетовая карта будет бесплатной, если у клиента есть действующий кредит наличными или остаток по счету карты составляет от 150 тыс. рублей. В противном случае стоимость обслуживания будет 190 рублей в месяц (2 280 рублей в год).

Получать собственные средства без комиссии клиенты могут в любых банкоматах и ПВН при сумме трансакции от 3 тыс. рублей, за выдачу кредитных средств до 100 тыс. рублей в месяц взимается плата 390 рублей, свыше 100 тыс. рублей в месяц — 390 рублей плюс 2% от суммы, превышающей указанный порог.