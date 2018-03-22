ЦБ сообщил об увеличении международных резервов России

Международные резервы России за прошедшую неделю выросли на 0,2 миллиарда долларов — с 455,2 до 455,4 миллиарда долларов. Это следует из сообщения Банка России

На предыдущей неделе резервы увеличились на 2,9 миллиарда долларов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ . Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

За 2017 год международные резервы России выросли на 14,6 процента и к началу текущего года составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторический максимум был достигнут в августе 2008 года — 598 миллиардов долларов.