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ЦБ сообщил об увеличении международных резервов России
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ЦБ сообщил об увеличении международных резервов России 

Российская Газета 1 час назад
Международные резервы России за прошедшую неделю выросли на 0,2 миллиарда долларов — с 455,2 до 455,4 миллиарда долларов. Это следует из сообщения Банка России.
На предыдущей неделе резервы увеличились на 2,9 миллиарда долларов.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.
За 2017 год международные резервы России выросли на 14,6 процента и к началу текущего года составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторический максимум был достигнут в августе 2008 года — 598 миллиардов долларов.
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