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«М. Видео» собралось купить «Эльдорадо»
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«М. Видео» собралось купить «Эльдорадо» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Компания «М. Видео» объявила о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое должно одобрить условия покупки «Эльдорадо», сообщили в «М. Видео».
Как сообщила финансовый директор «М. Видео» Екатерина Соколова, выкуп акций состоится до 28 мая, а собрание акционеров пройдет 13 апреля, передает ТАСС.
Сделку компания планирует завершить во втором квартале 2018 года, а реорганизацию и создание одного юрлица — к первому кварталу 2019 года.
Цена выкупа акций определена в размере 401 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма сделки составит до 45,5 млрд рублей. Для реализации сделки «М. Видео Менеджмент» привлечет кредит в размере порядка 40 млрд рублей.
Управлять объединенным бизнесом будет президент «М. Видео» Александр Тынкован и исполнительный директор Энрике Фернандес.
К 2022 году ожидаемая совместная выручка компании составит 450 млрд рублей.
В конце 2016 года компании PPF Group N. V. и EMMA Capital продали 100% акций ретейлера электроники и бытовой техники «Эльдорадо» финансовой группе, связанной с «Сафмаром». В апреле 2017 года группа «Сафмар» закрыла сделку по покупке принадлежащих Александру Тынковану и его партнерам 57,7% акций «М. Видео». Тогда группа «Сафмар» заявила о намерении переименовать «М. Видео» в «Сафмар Ритейл» и создать на ее базе управляющую компанию, в которую войдет «Эльдорадо».
Напомним, в 2013 году сделка по слиянию «М. Видео» и «Эльдорадо» сорвалась из-за требований ФАС.
В 2011 году ретейлеры уже обсуждали возможность слияния, при этом предполагалось, что PPF Group (владеет «Эльдорадо») приобретет 100% «М. Видео». Однако затем переговоры были прекращены.
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