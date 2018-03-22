«Эльдорадо» могут купить за 45,5 млрд рублей

«Сумма сделки составит до 45,5 миллиардов рублей, не включая кредитные обязательства ООО «Эльдорадо», что соответствует справедливой рыночной оценке на основе дисконтированных денежных потоков, проведенной аудитором из числа «большой четверки», — говорится в сообщении.

В рамках реализации сделки ООО «М. Видео Менеджмент» привлечет кредит в размере порядка 40 миллиардов рублей и использует собственные свободные средства.

В прошлом году на сайте издания сообщалось, что «Сафмар» завершил сделку по покупке 57,7% акций «М. Видео».