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«Эльдорадо» могут купить за 45,5 млрд рублей
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«Эльдорадо» могут купить за 45,5 млрд рублей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Компания «М. Видео» объявила о созыве общего собрания акционеров, которое должно одобрить условия покупки «Эльдорадо», передает в четверг Газета.ru.
«Сумма сделки составит до 45,5 миллиардов рублей, не включая кредитные обязательства ООО «Эльдорадо», что соответствует справедливой рыночной оценке на основе дисконтированных денежных потоков, проведенной аудитором из числа «большой четверки», — говорится в сообщении.
В рамках реализации сделки ООО «М. Видео Менеджмент» привлечет кредит в размере порядка 40 миллиардов рублей и использует собственные свободные средства.
В прошлом году на сайте издания сообщалось, что «Сафмар» завершил сделку по покупке 57,7% акций «М. Видео».
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