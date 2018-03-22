Клиенты ЭТП «Грузовые перевозки» за год заказали более 22 тыс. вагонов на полигоне СвЖД

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. На полигоне Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО «РЖД» ) за год с начала работы электронной торговой площадки (ЭТП) РЖД «Грузовые перевозки» сервисом воспользовались более 60 грузоотправителей, разместивших заказы на 22,6 тыс. вагонов, следует из сообщения магистрали.

"Причем, если за 9 месяцев 2017 года было заказано и оплачено 10,5 тысяч вагоноотправок, то с начала 2018 года (за 3 месяца) размещено уже более 12 тыс. заказов", — говорится в сообщении. Всего на ЭТП в настоящее время зарегистрировано более 2,3 тыс. пользователей. В течение года клиенты оформили заказы на перевозку порядка 93 тыс. вагонов. Оказано услуг на сумму более 5 млрд рублей, в том числе за два месяца 2018 года — на 2,6 млрд рублей.