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Клиенты ЭТП «Грузовые перевозки» за год заказали более 22 тыс. вагонов на полигоне СвЖД
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Клиенты ЭТП «Грузовые перевозки» за год заказали более 22 тыс. вагонов на полигоне СвЖД 

ТАСС 53 минуты назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. На полигоне Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО «РЖД») за год с начала работы электронной торговой площадки (ЭТП) РЖД «Грузовые перевозки» сервисом воспользовались более 60 грузоотправителей, разместивших заказы на 22,6 тыс. вагонов, следует из сообщения магистрали.
"Причем, если за 9 месяцев 2017 года было заказано и оплачено 10,5 тысяч вагоноотправок, то с начала 2018 года (за 3 месяца) размещено уже более 12 тыс. заказов", — говорится в сообщении. Всего на ЭТП в настоящее время зарегистрировано более 2,3 тыс. пользователей. В течение года клиенты оформили заказы на перевозку порядка 93 тыс. вагонов. Оказано услуг на сумму более 5 млрд рублей, в том числе за два месяца 2018 года — на 2,6 млрд рублей.
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