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Чистая прибыль «Сибура» по РСБУ в 2017 г выросла на 24%
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Чистая прибыль «Сибура» по РСБУ в 2017 г выросла на 24% 

Прайм 57 минут назад
Чистая прибыль "Сибур Холдинга" в 2017 году по РСБУ составила 94,13 миллиарда рублей, увеличившись на 24% по сравнению с прошлым годом, следует из отчетности компании.
Выручка холдинга по итогам года выросла на 3%, до 373,7 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 2,6%, до 244,8 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании в 2017 году выросла на 5% и составила 128,9 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 195,7 миллиарда рублей против 224,6 миллиарда рублей на конец прошлого года (снижение на 13%). Краткосрочные обязательства на эту дату составили 163,2 миллиарда рублей против 116,86 миллиарда рублей годом ранее (рост на 40%).
"Сибур Холдинг" является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией, ориентированной на интегрированную работу двух основных сегментов — топливно-сырьевого и нефтехимического.
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